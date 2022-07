Manifest : saviez-vous qu'un couple s'était formé sur le tournage ?

Sur les plateaux de tournage d'un film ou d'une série, il n'est pas rare que des couples se forment. Ça a par exemple été le cas dans les coulisses d'Outer Banks avec Chase Stokes et Madelyn Cline qui sont depuis séparés ou bien entre Zendaya et Tom Holland dans les coulisses de la franchise Spider-Man. Et Manifest n'y a pas non plus échappé.

Un couple formé sur le tournage de Manifest

Dans les coulisses de Manifest, deux acteurs se sont mis en couple. Il ne s'agit pas Josh Dallas (Ben) qui a trouvé l'amour avec Ginnifer Goodwin sur le tournage de Once Upon a Time mais de... Melissa Roxburgh (Michaela) et J.R. Ramirez (Jared). C'est en 2020 qu'on a découvert que les deux acteurs étaient en couple dans la vie. Une relation qui aurait débuté en 2019, environ un an après leur rencontre sur le tournage de la série. "Ils essaient de ne pas trop en parler pour des raisons professionnelles mais ils sont amoureux. C'est sérieux." avait confié une source à PageSix à l'époque.