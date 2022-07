Manifest saison 4 : date de sortie, départs... ce que l'on sait déjà sur la suite de la série

Quelle date de sortie pour la saison 4 de Manifest ?

Pour découvrir la saison 4 de Manifest, il va encore falloir patienter. Netflix n'a pas encore dévoilé la date de sortie pour le moment mais le créateur, Jeff Rake, a récemment teasé une annonce imminente. Le tournage de la quatrième saison de la série a débuté en novembre 2021 et on imagine qu'elle pourrait arriver à la rentrée ou d'ici la fin 2022. On sait aussi que cette saison 4 sera composée de 20 épisodes et qu'ils pourraient être divisés en deux parties.

Des départs et des retours, le point sur le casting

Après l'annonce de l'annulation puis finalement la commande d'une suite sur Netflix, des acteurs de Manifest ont-ils décidé de claquer la porte ? La réponse est non... mais il y aura quand même des départs ! Sont confirmés au casting pour la suite : Melissa Roxburgh (Michaela Stone), Josh Dallas (Ben Stone), J. R. Ramirez (Jared), Luna Blaise (Olive) et Parveen Kaur (Saanvi). Après des rumeurs de départ, Matt Long (Zeke) sera finalement bien au programme de la suite.

Vous l'aurez donc compris, deux acteurs quittent la série : Athena Karkanis, qui jouait Grace, et Jack Messina, qui jouait Cal. Des départs logiques vu la fin de la saison 3 : Grace est morte et un Cal version ado a fait son apparition. Ty Doran, qui faisait une apparition dans le final de la saison 3, reprendra ce rôle dans la suite.

Le synopsis officiel

En plus du premier extrait à voir dans notre diaporama, Netflix a aussi publié le synopsis officiel de la suite de Manifest. "Quand le vol Montego 828 a atterri après un vol de routine rempli de turbulences, l'équipage et les passagers étaient soulagés. Mais en quelques heures, le monde a vieilli de cinq ans, leurs amis, familles et collègues, après avoir fait leur deuil, avaient perdu espoir et tourné la page. Maintenant, face à l'impossible, ils ont une nouvelle chance. Mais alors que cette nouvelle réalité s'éclaircit, un mystère plus profond se dévoile et certains des passagers réalisent qu'ils sont fait pour de grandes choses." peut-on lire.

Un saut dans le temps confirmé et une fin inchangée

Pour l'instant, les intrigues de cette suite sont gardées secrètes mais on sait déjà que la saison 4 de Manifest reprendra deux ans après la fin de la saison 3. Le créateur a aussi assuré que la fin de la série sera inchangée. Elle était à l'origine prévue sur 6 saisons. "Etant donné que j'ai passé l'été à visualiser comment atteindre la fin en deux épisodes, six épisodes ou même neuf épisodes, je suis face à un problème de riche maintenant que j'en ai 20 pour raconter le reste de l'histoire." a-t-il confié. Des propos qui laissent clairement penser que la saison 4 de Manifest sera la dernière.