Manifest saison 4 : deux acteurs quittent la série

Manifest revient de loin ! Annulée par NBC à la mi-juin, la série avec Josh Dallas et Melissa Roxburgh a bien failli ne pas avoir de suite. Dans un premier temps, aucune autre chaîne ou plateforme n'a souhaité donner une saison 4 au show mais le créateur avait promis de se battre pour donner une fin aux personnages. Son souhait a été exaucé : Netflix a finalement commandé une saison 4 de 20 épisodes. Mais tous les acteurs ne seront pas de retour.

Deux acteurs quittent Manifest, un autre toujours en négociations

Comme l'indique Deadline, deux stars de Manifest ne reviendront pas pour la saison 4 sur Netflix. Il s'agit d'Athena Karkanis et de Jack Messina, tous les deux présents depuis la saison 1. La famille Stone va donc perdre deux de ses membres puisqu'Athena Karkanis et Jack Messina incarnaient Grace et Cal, la mère et le fils.