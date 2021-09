Manifest saison 4 : une fin différente à cause de Netflix ? Le créateur se confie

Initialement imaginée pour s'étendre sur 6 saisons, la série Manifest a été annulée par NBC en juin dernier au terme de sa saison 3. Heureusement, suite à la mobilisation des fans et au travail des créateurs en coulisses, la fiction a finalement été sauvée à la fin du mois d'août par Netflix. Ainsi, c'est une saison 4 composée de 20 épisodes qui a été commandée par la plateforme.

C'est tout ? Oui, mais à en croire Jeff Rake, le créateur, cela devrait être suffisant pour aller au bout de ses idées. A l'occasion d'une interview accordée à EW, ce dernier a en effet promis que "la fin ne changera pas du tout" et ce, malgré un nombre d'épisodes limité.

La fin de Manifest ne sera pas changée

Une déclaration et un optimisme qui ont de quoi surprendre, mais qui seraient liés au stress de ces derniers mois. Face à l'incertitude concernant l'avenir de Manifest, il se serait forcé à imaginer une conclusion idéale dans les pires circonstances possibles, "Ceux qui nous suivent depuis l'annulation le savent, dès les premières semaines j'étais persuadé que quelqu'un nous sauverait et nous accorderait un téléfilm de deux heures. Cela aurait été stressant et peu idéal, mais j'aurais trouvé le moyen de m'en sortir."

Aussi, après des semaines à travailler sur le pire des scénarios, il assure que la commande de Netflix lui apparait aujourd'hui comme un énorme bonus capable de lui faciliter la tâche, "Etant donné que j'ai passé l'été à visualiser comment atteindre la fin en deux épisodes, six épisodes ou même neuf épisodes, je suis face à un problème de riche maintenant que j'en ai 20 pour raconter le reste de l'histoire."

Le chemin reste le même

Et à ceux qui doutent de sa sincérité et qui craignent tout de même de voir Manifest perdre en cohérence et fluidité, Jeff Rake a la réponse parfaite. Selon le créateur, s'il lui sera facile d'atteindre son objectif initial avec deux saisons en moins, c'est que son projet de six saisons était en réalité purement pratique, "Mon objectif était simplement d'atteindre la fin en temps réel, ce qui aurait correspondu aux cinq ans et demi de différences pour les passagers." De fait, la suppression de ce petit caprice créatif ne l'empêche pas de se sentir "totalement confiant à l'idée d'avoir suffisamment de temps pour raconter l'intégralité de l'intrigue".

"Quand je disais que j'avais un plan précis pour aller jusqu'à la fin de la série, cela ne signifiait pas que j'avais un plan pour chaque épisode, a poursuivi le créateur. J'ai simplement un plan avec un nombre de twists et retournements de situations à mettre en place dans un certain ordre afin de coller à notre mythologie. Ca ne sera donc pas un exercice difficile de planifier tout ça sur seulement 20 épisodes. Ca restera très organique".