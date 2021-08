Manifest saison 4 : la série enfin sauvée ? Ca s'active en coulisses avec les acteurs et scénaristes

En juin dernier, NBC (chaîne américaine) brisait le coeur de millions de fans en annulant la série Manifest au terme de la saison 3, alors que l'histoire n'était clairement pas terminée. Deux mois plus tard, l'espoir d'une suite est de nouveau permis.

Un retour de Manifest ? Ca s'active en coulisses

Quelques semaines après la rumeur qui indiquait que Netflix serait prête à récupérer la fiction fantastique, Deadline vient aujourd'hui de laisser entendre que l'équipe créative s'activerait déjà en coulisses afin d'être prête en cas de renouvellement officiel.

Selon le site américain, les producteurs seraient actuellement en train de négocier avec les acteurs (dont les contrats ont expiré en juin dernier) afin de les réintégrer à ce projet. De même, ils auraient également contacté les scénaristes originaux (mais également quelques nouveaux) pour être en mesure de relancer la machine rapidement et garder un maximum de cohérence dans l'histoire. Une bonne nouvelle ? Oui, mais attention.

Un espoir à prendre avec des pincettes

A ce jour, rien ne dit que ces rapprochements signifient qu'une saison 4 sera réellement commandée. Premièrement, il faut savoir que l'offre faite par les producteurs est décrite en mode "au cas où". Traduction ? Tout serait préparé au conditionnel et les personnes concernées, après avoir donné leur accord, seraient censées attendre plusieurs jours/semaines/mois le dénouement des "négociations complexes", dixit Deadline, entre Warner Bros TV (producteur) et Netflix.

Or, en cas d'autres projets prometteurs ailleurs, il pourrait s'avérer difficile de retenir tout ce petit monde pour une durée incertaine. Et forcément, si la plupart des acteurs n'auront pas eu la patience d'attendre une possible officialisation, on imagine mal la série reprendre avec un casting différent. Deuxièmement, aucune des parties concernées n'a encore souhaité s'exprimer sur le sujet, ce qui laisse donc planer le doute sur l'issue à venir.

Malgré tout, les raisons de croire à un sauvetage rapide existent. Non seulement Manifest est un véritable carton sur Netflix aux USA depuis plus de deux mois, ce qui prouve à la plateforme que le public est là. Mais surtout, le site de streaming va prochainement perdre Lucifer, l'une de ses séries phares qu'elle avait préalablement sauvées. En effet, c'est le 10 septembre 2021 que les dernières aventures de Tom Ellis seront proposés. Il y aura donc de la place à combler dans les programmes de Netflix et un budget de libre à récupérer...