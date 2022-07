Zendaya : son couple avec Tom Holland en danger à cause de ses fans ? L'actrice fait le point

C'est le couple le plus mignon du moment à Hollywood, il ne se passe pas une semaine sans que Zendaya et Tom Holland ne passionnent le public ou la presse. On l'a encore vu récemment, tandis que la comédienne dévoilait sur Instagram sa couverture pour le magazine Vogue Italie, l'interprète de Peter Parker n'a pas hésité à la soutenir et à la complimenter en commentaire à base d'emojis.

Une relation aussi pure que géniale qui, selon certaines mauvaises langues, serait pourtant en danger. En cause ? Les deux stars auraient du mal à supporter la pression médiatique présente au-dessus de leurs têtes. Une inquiétude qui intervient quelques jours après que la star d'Euphoria a été obligée de démentir de fausses rumeurs de grossesse qui avaient vu le jour sur TikTok...

Le couple Zendaya et Tom Holland en danger ?

Alors, son couple avec Tom Holland est-il vraiment menacé par la fascination malsaine d'une partie du public ? A priori, la réponse est... non. Invitée par Vogue à se confier sur son rapport avec ses fans, Zendaya a préféré révéler qu'elle se sentait particulièrement chanceuse de les avoir.

"La plupart d'entre eux ont grandi avec moi, m'ont vue évoluer à différents moments de ma vie et de ma carrière, a-t-elle rappelé. En plus, pour la plupart on est dans les mêmes âges, nous avons des visions sur la vie similaires, des façons de penser, des espoirs et souhaits similaires concernant le futur, que ce soit pour ma carrière ou pour le monde".

L'actrice est fière de ses fans

Aussi, contrairement à ce que certaines personnes tentent de faire croire, elle ne se sent aucunement oppressée par eux. A l'inverse, Zendaya l'assure, elle n'aurait pas pu rêver meilleure fan-base que la sienne, "Ils comprennent vraiment que je ne suis qu'un être humain, même les plus hardcores, et ils veulent me voir heureuse. C'est quelque chose que je sens réellement venant d'eux." Elle l'a assuré, "Ils respectent vraiment mes barrières et toutes ces choses que je souhaite garder un peu plus privées et pour moi".

Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas à cause de quelques curieux malintentionnées ou malsains que le couple Zendaya et Tom Holland prendra fin. Soulagé ?