Zendaya enceinte de Tom Holland ? Elle répond enfin à la rumeur de grossesse

Zendaya enceinte de son premier enfant avec Tom Holland ?

Les interprètes de Spider-Man / Peter Parker et de MJ dans Spider-Man : Homecoming, Spider-Man : Far From Home et Spider-Man : No Way Home vont-ils devenir parents d'un bébé ? Zendaya serait enceinte de Tom Holland. C'est la rumeur qui est née sur TikTok après une vidéo prank montrant Zendaya qui aurait dévoilé une échographie sur les réseaux. Sauf que cette image est fake, l'actrice qui s'est fait connaître dans de Shake It Up sur Disney Channel n'a jamais posté cette vidéo qui laisse entendre qu'elle attendrait son premier enfant. Mais la rumeur de grossesse a continué, au point que "Zendaya pregnant" est monté en TT sur Twitter.