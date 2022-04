Zendaya heureuse en couple : elle se confie sur "le soutien et l'amour" de Tom Holland

Depuis leur rencontre sur la saga Spider-Man de Marvel, Zendaya et Tom Holland ne se lâchent plus. En couple depuis plusieurs années maintenant, les interprètes de MJ et Peter Parker vivent une histoire aussi mignonne que rafraîchissante qui passionne aujourd'hui des millions de fans à travers le monde. Et alors que les deux stars sont habituellement très secrètes sur leur relation, la comédienne vient étonnamment de se laisser aller à quelques confidences.

Zendaya soulagée d'avoir Tom Holland à ses côtés

Dans un premier temps interrogée par ET sur la rumeur autour de la possible présence de Tom Holland dans la saison 2 d'Euphoria, Zendaya a confié : "Je ne sais pas. Qui sait ? Le monde ne le saura peut-être jamais". Puis, relancée sur l'importance de l'acteur dans sa vie alors même qu'elle joue un rôle compliqué et sombre dans la série d'HBO, l'interprète de Rue s'est montrée soulagée de ne pas avoir à affronter ça toute seule.

"A mon sens, c'est génial de pouvoir bénéficier d'un tel soutien et d'un tel amour, parce que vous en avez besoin, a répondu l'actrice, visiblement très heureuse. Ce n'est pas un métier facile. Donc ça fait du bien d'avoir ça pour vous permettre de vous évader de temps à autre".

Une confidence rare qui témoigne du lien si particulier qui unit les deux stars et qui nous prouve qu'elles forment le plus beau couple du moment à Hollywood (désolé J. Lo et Ben).