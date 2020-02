Malik Bentalha : 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur l'humoriste

Il a fait le cours Florent

Avant de se produire sur scène ou de jouer dans des films, Malik Bentalha a fait le prestigieux cours Florent pendant une année. Mais au début, l'ami de Franck Gastambide a failli ne pas se lancer dans l'humour comme il l'avait expliqué au Parisien : "J'ai eu une prise de conscience en terminale. Ma prof d'espagnol me disait souvent qu'elle aurait voulu faire du flamenco et qu'elle vivait depuis avec ce regret. J'étais parti pour faire un IUT technique de commercialisation (...). En classe, je faisais le show, j'essayais de caser la bonne vanne au bon timing. C'est un super laboratoire, c'est là que j'ai appris le rythme de la scène. Ma prof d'espagnol, c'était ma préférée. Elle a convoqué mes parents, elle leur a dit : 'Votre fils a du talent, il faut le laisser partir dans une école de théâtre à Paris'. La parole d'un prof, c'est parole d'évangile, ils ont accepté".

Du coup, Malik Bentalha est arrivé à Paris en 2007, après avoir obtenu son bac ES a-t-il expliqué à Melty Campus : "J'ai fait un stage d'été d'une semaine au cours Florent pour savoir si mon profil correspondait à l'établissement. Et ça s'est très bien passé. Pour les provinciaux, cela représente une école prestigieuse et pour mes parents cela restait un cadre scolaire". Une fois sélectionné dans la célèbre école, l'humoriste qui a perdu 35 kilos a travaillé pour pouvoir se payer les cours : "Je n'avais quasiment pas d'argent et j'ai refusé que mes parents m'aident. Les cours s'élevaient pourtant à 350 euros par mois. Pendant deux ans, j'ai enchaîné les petits boulots".

Alex Lutz l'a aidé à devenir humoriste

Celui qui avait dit non à la série Bref en pensant que ça ne marcherait pas avait aussi avoué au Parisien qu'avant de rencontrer Jamel Debbouze, c'est sa rencontre avec Alex Lutz qui lui a permis de faire des one-man show. "Après un an de cours Florent, je suis sur le point d'abandonner, j'ai 19 ans et mon billet retour dans la poche. Avant de repartir, je décide d'aller au Point-Virgule, une salle mythique. Là-bas, j'apprends par un régisseur que l'on peut passer des castings. Je n'avais pas de sketch, ça a été une catastrophe, mais parmi les jurés, il y avait Alex Lutz qui me dit que j'ai un truc, que je dois bosser. J'apprends qu'il est metteur en scène de Palmade, de Sylvie Joly" a-t-il raconté.

Alors "J'appelle mes parents, je suis trop content. Mais je n'ai plus d'argent, plus de boulot. Alors Alex me propose d'être... le nounou de son fils !". En devenant le baby-sitter de l'enfant du comédien césarisé, il se fait ainsi un peu d'argent. "Il me payait, me mettait en scène. Il m'a fait entrer au Point-Virgule, m'a donné de la rigueur" a même indiqué Malik Bentalha, "Alex Lutz, je l'aime, c'est la personne qui a le plus compté dans mon parcours".

Malik Bentalha s'est retrouvé à la rue

Il a beau avoir tourné dans des succès au box-office comme Pattaya et Taxi 5 et avoir doublé le célèbre hérisson bleu dans Sonic, le film, Malik Bentalha a connu la galère même une fois connu. Celui-ci avait en effet confié à Jade et Eric Dussart dans l'émission On refait la télé sur RTL avoir été escroqué. "Quand on arrive dans ce milieu, beaucoup de gens nous préviennent en disant 'Méfie-toi, ça peut aller vite', mais on est persuadé que ça ne nous arrivera pas, que nous, on est plus intelligent" a-t-il détaillé, "Mais je suis allé avec un autre producteur et je me suis fait escroquer".

Résultat ? "Je me suis retrouvé à la rue, quasiment, je n'avais plus rien" a-t-il avoué. Il est alors obligé de participer à des projets qu'il n'aime pas pour pouvoir de nouveau subvenir à ses besoins : "C'est très compliqué, on nous propose des films ou des projets qui ne nous plaisent pas, mais il y a la balance aussi qui nous dit 'T'as besoin d'argent, t'as besoin de vivre'".

"J'avais tout le monde sur le dos, les impôts... Il a fallu expliquer que c'était une escroquerie" s'est-il rappelé, "On m'expliquait que j'avais des appartements à mon nom dans des endroits dans Paris ! J'en parle rarement, mais c'était quelque chose de très compliqué à vivre".

Le comique a été chez... Kim Kardashian

Kim Kardashian a reçu Malik Bentalha chez elle, sans le savoir. Eh oui, l'ancien du Jamel Comedy Club est entré chez la star sans son consentement. Comment ? Pourquoi ? Il avait expliqué dans la même émission de radio, On refait la télé sur RTL, qu'un de ses potes était en couple avec l'une des soeurs Kardashian. Oui, c'est presque aussi fou que Kim K et Kanye West au KFC de Strasbourg-Saint-Denis. Alors en vacances aux Etats-Unis avec son ami, ce dernier propose au comique de venir à la soirée d'anniversaire de sa célèbre chérie.

Ils partent en voiture dans la villa de Kim Kardashian, où a lieu la soirée. Sauf que le nom de Malik Bentalha n'est pas sur la liste. Pour entrer, il doit donc se cacher sur le sol de la banquette arrière. "Je suis Malik Bentalha, je suis en train de rentrer par effraction chez les Kardashian !" s'était-il dit, s'imaginant déjà faire les gros titres des tabloïds le lendemain : "Un acteur français s'infiltre chez les Kardashian".

Sauf qu'au lieu de le laisser entrer dans la maison avec lui, son pote lui demande de rester sagement caché dans la voiture. "On est à Los Angeles, il fait noir, je suis à l'arrière d'une voiture, tout seul, là c'est un grand moment de solitude" a-t-il déclaré. C'est alors qu'il checke son smartphone, histoire de s'occuper, et que la lumière de l'écran amène les policiers. "Je vois la police qui arrive, et le mec me demande ce que je fais là" a-t-il relaté, "Tout ça pour ça... Au final je n'ai vu personne, et mon pote s'est foutu de ma gueule".

Il prépare son premier film

En plus de son talent d'improvisation et de jeu d'acteur, Malik Bentalha s'est lancé un nouveau défi : l'écriture d'un long-métrage. Il a révélé à Télé Star : "On écrit Jack Mimoun l'aventurier, mon premier film en tant que réalisateur. J'ai grandi avec Indiana Jones, Jumanji... C'est une comédie familiale dont j'ai eu l'idée en faisant Nos terres inconnues, tellement j'étais à côté de mes pompes en canyoning. J'y raconte le pire qu'il pourrait m'arriver : qu'on me lâche dans la jungle". Un film dont on ne connaît pas encore la date de sortie.