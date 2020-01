Malik Bentalha sur son étonnante perte de poids : "J'ai perdu 35 kilos"

Malik Bentalha a beau avoir demandé en mariage Angèle en direct à la télé, ce n'est pas pour autant que l'humoriste était sûr de lui. Et pour cause, le comédien et humoriste a des problèmes de poids et s'est confié à ce sujet dans une interview accordée à TéléStar : "Je sentais un malaise quand j'arrivais sur scène. J'ai toujours eu des problèmes de poids, depuis tout petit. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Ma drogue, en revanche, a toujours été la bouffe et je gère mal. Je suis un pop-corn. Dès que je ne suis pas bien, je mange".

Malik Bentalha a perdu 35 kilos depuis septembre

Après avoir pris beaucoup de poids, celui qui a joué dans Taxi 5 a réussi à se prendre en main et à perdre pas moins de 35 kilos en seulement 4 mois ! "Depuis septembre, j'ai dû perdre 35 kilos grâce au sport. Je cours, je suis un hamster, je suis excessif et acharné". Une perte de poids impressionnante que Malik Bentalha affiche sur les réseaux sociaux.

L'humoriste repéré dans le Jamel Comedy Club est actuellement en tournée dans toute a France avec son second One Man Show intitulé Encore, sera bientôt à l'affiche de Sonic, le film dans les cinémas français le 12 février 2020 et est en train d'écrire son premier long-métrage Jack Mimoun l'aventurier, une comédie d'aventure familiale.