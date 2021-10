Maid : saviez-vous que les deux actrices de la série Netflix sont mère et fille dans la vie ?

Andie MacDowell est connue pour sa carrière, elle qui a tourné dans les films Greystoke, la légende de Tarzan avec Christophe Lambert, Sexe, Mensonges et Vidéo avec James Spader, Un jour sans fin avec Bill Murray, Quatre mariages et un enterrement avec Hugh Grant (qui a eu droit à un remake en série) ou encore Green Card avec Gérard Depardieu. Sans oublier qu'elle est égérie de L'Oréal Paris depuis des années.

Sa fille Margaret Qualley est elle aussi actrice, vous avez pu la voir dans la série The Leftovers, ou encore dans le film Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino. Elle est a également été mannequin dès 16 ans et aussi danseuse, elle a travaillé à l'American Ballet Theatre et danse dans un clip publicitaire pour Kenzo.

Vous avez déjà dû voir le reste du casting de Maid dans des films et séries

Les autres acteurs au casting de Maid sont aussi connus. Dans la série Netflix, il y a notamment Nick Robinson (Sean), que vous avez pu voir dans les films Love, Simon et Jurassic World, ou encore dans la série A Teacher avec Kate Mara. Quant à Raymond Ablack (Nate), il incarne Joe dans Ginny & Georgia, et a aussi joué dans Shadowhunters avec Katherine McNamara et Dominic Sherwood. Enfin, on pense aussi à Billy Burke (Hank), alias le père de Bella Swan dans la saga Twilight, qui était aussi dans les séries Revolution et Zoo.