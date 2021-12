Magali Berdah a vu le corps de sa belle-soeur : "Ce sont des images impossibles à oublier"

Magali Berdah se confie sur sa belle-soeur : "Je l'ai vue à l'institut médico-légal"

Magali Berdah et connue pour avoir fondé Shauna Events, devenant ainsi la reine des placements de produits. Mais la big boss des influenceurs a récemment fait parler d'elle suite à un drame familial. Sa belle-soeur et son compagnon ont été assassinés. Invitée par Jordan de Luxe ce 2 décembre 2021, Magali Berdah a confié avoir vu le corps de la défunte et être marquée à vie : "Je l'ai vue à l'institut médico-légal, ce sont des images impossibles à oublier".

Celle que vous pouvez voir dans TPMP sur C8 et dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5 (Les Princes de l'amour 9) en tant que directrice de l'agence sur W9 (et sur Salto) vit une épreuve terrible. Pour rappel, c'est la soeur de son amoureux, Stéphane Teboul, et le conjoint de celle-ci qui ont été tués dans un appart-hôtel dans les Bouches-du-Rhône, en France. Ils ont été retrouvés nus, allongés sous un drap, dans une mare de sang. C'est l'une des filles de la victime qui a découvert les corps du couple. "Ma belle-soeur, comme vous le savez, a été assassinée sauvagement avec son conjoint" avait expliqué Magali Berdah sur les réseaux, "Les conditions de son meurtre ont été un véritable enfer".

"Je ne sais pas comment on peut faire pour se relever de tout ça"

Après avoir donné des détails glaçants sur les meurtres et sa rencontre avec le tueur présumé, Magali Berdah a parlé à Jordan de Luxe de son quotidien avec Stéphane Teboul et les 3 filles de sa soeur décédée. "Je ne sais pas comment on peut faire pour se relever de tout ça (...). Je lui sers d'épaule... des fois, c'est dur. Il faut être là pour lui, pour les petites, car c'est nous qui les gardons et aussi pour les grands-parents" a-t-elle expliqué.

"Nous avons des doutes sur un voisin, les preuves sont probantes... Je ne peux pas tout vous dire mais nous allons vite savoir" a-t-elle précisé à propos du meurtrier, "Il y a un vrai problème dans le processus de la justice aujourd'hui".