Magali Berdah : nouveaux détails glaçants après sa rencontre avec le meurtrier de sa belle-soeur

Ce sont des histoires que l'on ne voit que dans les films. C'est ce que pensait néanmoins Magali Berdah. Mais le dimanche 10 octobre, tout bascule dans la vie de la nounou des candidats de télé-réalité et de son compagnon Stéphane Teboul. A Allauch, dans les Bouches-du-Rhône, le corps de son beau-frère ainsi que Karine, sa belle-soeur, ont été retrouvés sauvagement assassinés dans leur appart hôtel, laissant orpheline leur trois filles.

Trois semaines plus tard, la patronne de l'agence de communication Shauna Events a déclaré sur son compte Snapchat avoir un rendez-vous avec le présumé coupable, et voisin du couple assassiné. "La confrontation face à cet ignoble monstre ne nous effraiera pas. Et oui car il a le droit de demander à être libéré quelques jours après son incarcération." regrette-t-elle. Celle-ci évoque également ses souhaits d'en comprendre davantage sur les raisons du meurtre. "Nous n'avons pas de réponses mais nous en aurons peut-être demain devant lui."

Des révélations glaçantes

Ce jeudi 4 novembre, Magali Berdah et Stephane Teboul ont donc été confrontés au meurtrier présumé de leur famille. L'amie de Maeva Ghennam a fait de terribles révélations : le présumé tueur aurait réconforté l'une des trois filles du couple assassiné juste après avoir tué son père et sa mère : "Ce présumé innocent que pourtant tous les éléments accablent, tente le pari de sa liberté avec le plus grand des cynismes et une froideur qui l'a même conduit à réconforter ma nièce alors que sa main était fraîchement lavée du sang de sa mère." Une révélation qui fait froid dans le dos...

Mais ce n'est pas tout, toujours sur son compte Snapchat, Magali Berdah qui s'était confiée sur le drame dans TPMP a poussé un coup de gueule concernant les nombreux messages de haine qu'elle reçoit et qui l'accusent de se remettre trop rapidement du drame : "Trois semaines que je vois l'homme que j'aime à terre, ne pas manger, souffrir et presque ne plus parler." lance-t-elle. "Personne ne peut comprendre, vous n'êtes pas dans notre lit quand je l'entends pleurer. On souffre et on essaye juste de s'en sortir et d'avancer. Et oui je veux rire, je veux qu'il sourisse !"

Aujourd'hui, Magali Berdah et Stéphane Teboul ont de nouvelles responsabilités, notamment d'élever leurs nièces, désormais orphelines.