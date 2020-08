Maeva Ghennam (Les Marseillais VS Le reste du Monde 5) harcelée par des fans, elle s'énerve

"Je vous jure que je vais péter un vrai plomb"

Il y a quelques jours, Maeva Ghennam s'était énervée en voyant que beaucoup d'internautes la comparait à Angèle, la nouvelle copine de Greg. Celle que vous pourrez bientôt suivre dans Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 sur W9 a une nouvelle fois poussé un coup de gueule sur les réseaux. Mais cette fois, cela n'a rien à voir avec la girlfriend de son ex. Tranquillement enfermée dans sa chambre d'hôtel à Cannes, où elle a croisé Sarah Lopez et vu son ami Isaac Haddad, elle a été harcelée par des fans.

"Je vous jure que je vais péter un vrai plomb" a ainsi avoué Maeva Ghennam dans sa story Snapchat, "Genre y a des gens qui tapent dans ma chambre d'hôtel et qui crient : 'Maeva Maeva Maeva' depuis toute à l'heure". Très en colère après ces inconnus qui se sont permis de taper plusieurs fois à sa porte en criant, elle a rapidement réagi... depuis son lit.

"Quand on est dans une chambre d'hôtel on doit garder notre intimité"

"En fait y a deux solutions" a expliqué la candidate de télé-réalité qui a été éliminée des Marseillais VS Le reste du Monde 5. La première ? "Soit, ils s'en vont et ils arrêtent d'emmerder les gens". "Parce que je veux bien que dans la rue on se voit on fait des photos, ça y a pas de problème. Mais quand on est dans une chambre d'hôtel on doit garder notre intimité" a-t-elle indiqué, rappelant ainsi qu'elle a droit à une vie privée malgré sa notoriété.

Et quelle est la deuxième solution ? Maeva Ghennam a menacé ses fans harceleurs : "Je sors et en fait je les démonte tous un par un. Donc vaut mieux vraiment, vraiment, qu'ils arrêtent". Mais au final, la bombe brune a préféré prévenir le personnel de l'hôtel pour qu'ils interviennent : "Je vais appeler la réception là, je vais les prévenir".