Lucy Hale (Pretty Little Liars) et Skeet Ulrich (Riverdale) séparés ? Ils ne seraient plus en couple

Lucy Hale et Skeet Ulrich "ne sortent pas ensemble"

Alors que le créateur de Riverdale préparerait un reboot de PLL, deux stars des séries à succès seraient séparées. A peine deux mois après la rumeur de couple avec des photos à l'appui, ce serait déjà fini. Lucy Hale qui s'est fait connaître avec le rôle d'Aria Montgomery dans Pretty Little Liars, serait déjà séparée de Skeet Ulrich, alias FP Jones, le père de Jughead (Cole Sprouse) dans Riverdale. L'actrice de 31 ans et l'acteur de 51 ans se seraient séparés.

Celle qui était la star de Katy Keene, un spin-off de Riverdale et celui qui a quitté Riverdale parce qu'il "s'ennuyait" auraient décidé de rompre. C'est une source qui a dévoilé la supposée rupture de Lucy Hale et Skeet Ulrich à E! News : "Elle et Skeet ont eu une très brève romance et se sont vus pendant environ un mois, mais ils ne sortent pas ensemble".

"Ils sont toujours amis et en contact, mais il n'y a rien de sérieux. Ils ne se voient pas constamment, et Lucy se concentre sur elle-même en ce moment" a précisé l'informateur/l'informatrice. Lucy Hale "est célibataire mais pense que Skeet est un gars super". Elle qui se concentre donc sur sa carrière est en ce moment à Londres, au Royaume-Uni, où elle se prépare à commencer le tournage de sa nouvelle série Ragdoll.

Ils avaient été vus en train de s'embrasser en février 2021

Lucy Hale et Skeet Ulrich avaient été photographiés ensemble, très proches, en février 2021. Sur les photos, ils se faisaient des câlins et des bisous. Forcément, en voyant les deux acteurs s'embrasser, la rumeur de couple avait rapidement circulé sur les réseaux.

Une source avait alors confié à E! News : "Ils connaissent beaucoup des mêmes personnes", "ils s'intéressent tous les deux beaucoup à l'autre et sortent ensemble depuis environ un mois. C'est plutôt décontracté, mais ils s'amusent et se voient fréquemment". "Lucy pense que Skeet est très charmant et gentil" et "elle aime qu'il soit un père dévoué" avait précisé la source, Skeet Ulrich étant papa de deux enfants (Naiia Rose Ulrich et Jakob Ulrich).

Avant de sortir avec Skeet Ulrich, Lucy Hale aurait eu une idylle avec Colton Underwood, un candidat de téléréalité US, durant l'été 2020. De son côté, en 2020, Skeet Ulrich s'était affiché avec Megan Blake Irwin, mannequin et influenceuse.