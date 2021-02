Lucy Hale et Skeet Ulrich (Riverdale) en couple ? Les photos qui sèment le doute ❤️

Aux dernières nouvelles, Lucy Hale était en couple avec Colton Underwood, l'ex candidat du Bachelor US. Cette rumeur date du mois de juillet 2020 et depuis, l'actrice de Pretty Little Liars n'a jamais officialisé leur relation, mais il semblerait que leur histoire ne soit plus d'actualité. Lucy Hale aurait d'ailleurs un nouvel homme dans sa vie, que vous connaissez sûrement tous puisqu'il s'agit de Skeet Ulrich, aka FP Jones dans Riverdale. Vous aussi vous êtes assez surpris ?

Lucy Hale in love de Skeet Ulrich ?

Les deux acteurs se sont sûrement rencontrés grâce aux séries Katy Keene et Riverdale, mais on ne les savait pas aussi proches que ça. En tout cas, Lucy Hale et Skeet Ulrich, qui fréquentait le mannequin Megan Blake il y a quelques mois, n'ont pas l'air d'être de simples amis, comme on peut le voir sur les photos prises par les paparazzi et relayées par Page Six (CLIQUEZ ICI POUR LES PHOTOS). Des photos sur lesquelles on peut y découvrir le supposé couple hyper proche et complice, main dans la main, en terrasse d'un restaurant à Los Angeles.

L'un des clichés laisse d'ailleurs penser que l'ex-star de Riverdale et l'ex-interprète de Aria dans Pretty Little Liars sont sur le point de s'embrasser. Lucy Hale et Skeet Ulrich n'ont pas officialisé leur love story, mais les images laissent peu de place au doute. En tout cas, ce nouveau binôme amoureux risque d'en étonner plus d'un car les deux stars ont 20 ans d'écart : Lucy Hale est âgée de 31 ans et Skeet Ulrich, papa de deux grands enfants, de 51 ans.