Lucy Hale en couple avec une ex-star du Bachelor US

Lucy Hale aurait retrouvé l'amour

Lucy Hale aurait retrouvé l'amour. Après de nombreuses déceptions amoureuses, la star de Katy Keene et Pretty Little Liars serait de nouveau en couple et pas avec un inconnu (si vous suivez les émissions de télé-réalité américaines) : selon la presse US, l'actrice aurait craqué pour Colton Underwood, candidat de la 23ème saison du Bachelor US diffusée en 2019.