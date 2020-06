Pretty Little Liars fête ses 10 ans : que deviennent les acteurs de la série ?

Shay Mitchell

De son côté, Shay Mitchell n'a pas chômé entre sa vie perso et professionnelle. Côté carrière, l'interprète d'Emily a joué dans la saison 1 de You, où elle incarnait Peach Salinger, mais aussi dans la série Dollface, où elle incarne Stella. Au ciné, on a pu la voir en 2018 dans L'Exorcisme de Hannah Grace. Elle tient également une chaîne Youtube et a été la star de la web-série Almost Ready qui suivait sa grossesse. Eh oui, après avoir été victime d'une fausse couche, Shay Mitchell est devenue maman. Elle a accueilli son premier enfant avec son amoureux, Matte Babel, une petite fille prénommée Atlas Noa, en octobre 2019.