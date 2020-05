Ashley Benson séparée de Cara Delevingne et en couple avec G-Eazy ?

Ashley Benson célibataire...

Que s'est-il passé entre Ashley Benson et Cara Delevingne ? Après deux ans de relation et neuf mois de mariage, elles auraient rompu il y a quelques semaines : "Cara et Ashley ont toujours connu des hauts et des bas auparavant mais c'est bel et bien terminé. Leur relation est juste arrivée à sa fin", a confié une source à People. Pour le moment, leur séparation n'est pas officielle car aucune des deux actrices n'a communiqué dessus, mais si l'on en croit toujours les infos de People, l'ex-star de Pretty Little Liars aurait déjà tourné la page.

... et recasée avec G-Easy ?

Ashley Benson aurait commencé une histoire avec le rappeur G-Eazy, ou plutôt une aventure : "C'est plus une simple aventure en ce moment. Elle se remet d'une rupture", balance le tabloïd. Les rumeurs entre l'interprète de I Mean It et l'ancienne interprète de Hanna dans PLL ont commencé en avril, lorsqu'ils ont posté leur reprise de Creep de Radiohead et tout s'est enchaîné avec la vidéo postée par DailyMail.

Vidéo sur laquelle on peut voir Ashley Benson et G-Eazy, qui a été en couple avec Halsey, ensemble à Los Angeles, en train de s'embrasser dans une voiture. Décidément, tout va très vite dans la vie des stars, mais bon rien nous dit que l'actrice a oublié son ex Cara Delevingne ou l'a trompée avec l'artiste américain, d'autant plus qu'elle a liké un commentaire affirmant que G-Eazy n'est qu'un simple pote pour elle : "Ashley ne peut pas avoir des amis ? Arrêtez de dire qu'Ashley a trompé Cara. Elles ont juste besoin d'amis en ce moment."

Cara Delevingne défend son ex

De son côté, Cara Delevingne n'a pas hésité à prendre la défense d'Ashley Benson face aux accusations de tromperie : "Tout ce qui déteste Ashley Benson, arrêtez. Vous ne connaissez pas la vérité. Seules elle et moi savons ce qu'il en est." En tout cas, les deux ex ne semblent pas être en mauvais termes.