Keegan Allen (Pretty Little Liars) au casting du reboot de Walker Texas Ranger !

Tout comme Gossip Girl, Walker Texas Ranger (diffusée entre 1993 et 2001 aux Etats-Unis) a le droit à un reboot commandé par la CW. Si la date d'arrivée de la série reste encore un mystère, on sait déjà que Jared Padalecki (Supernatural) remplace le célèbre Chuck Norris, pour jouer le rôle de Cordell Walker, un veuf qui retourne chez lui à Austin avec ses deux enfants. Il devra alors affronter des problèmes familiaux et se mettra à enquêter sur la mort suspecte de sa femme. Lindsey Morgan (The 100) sera elle aussi de la partie.

Keegan Allen rejoint Jared Padalecki et Lindsey Morgan

On apprend aujourd'hui qu'un nouvel acteur rejoint le casting du reboot de Walker Texas Ranger. L'heureux élu ? Keegan Allen, que vous connaissez (sûrement) tous pour son personnage Toby dans Pretty Little Liars. L'acteur y interprétera Liam Walker, le petit frère gay de Cordell exerçant le métier de conservateur et qui sera promu directeur adjoint.

"Liam est toujours resté près de chez lui, sacrifiant souvent sa vie personnelle au profit de ses devoirs familiaux. En l'absence de Walker, il est intervenu pour prendre les enfants de Walker sous son aile. La relation étroite de Liam avec le fils et la fille de Walker rend Walker légèrement jaloux", rapporte TV Line. La série devrait arriver en fin d'année ou alors en 2021. Walker Texas Ranger marquera le grand retour de Keegan Allen sur le petit écran depuis la fin de Pretty Little Liars en 2017 !