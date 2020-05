Sasha Pieterse (Pretty Little Liars) enceinte : l'interprète d'Alison attend son premier enfant

Il va y en avoir des bébés du côté des stars de la télévision en 2020 ! Sophie Turner est enceinte de son premier bébé avec Joe Jonas, Lea Michele a confirmé sa première grossesse via les réseaux sociaux et Claire Holt de The Vampire Diaries accueillera bientôt son deuxième enfant. Et la liste des naissances à venir vient de s'allonger.

Un bébé pour l'automne pour Sasha Pieterse

Sur Instagram, Sasha Pieterse a fait une belle surprise à ses fans en dévoilant sa grossesse à l'occasion de son deuxième anniversaire de mariage avec Hudson Sheaffer. "Nous sommes très excités d'enfin partager avec vous notre petite nouvelle. Nous accueillerons un petit humain en octobre" a écrit l'ancienne interprète d'Alison dans Pretty Little Liars, qui ne précise pas le sexe du futur bébé. "La maternité est officiellement mon rôle préféré" écrit l'actrice de 24 ans qui a aussi posté une belle déclaration pour son mari. "Merci d'avoir fait de moi une maman et d'être toujours mon rocher et mon havre de paix. Tu fais ressortir l'aventurière en moi et je suis vraiment moi-même à tes côtés, heureusement, je suis toujours avec toi. J'aime chaque partie de toi avec chaque partie de moi et je continuerai à aimer celui que tu es et celui que tu vas devenir alors que nous entrons dans ce nouveau chapitre" peut-on lire dans son message. Sasha Piterse est en couple avec Hudson Sheaffer depuis 2012.