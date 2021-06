Lucifer saison 6 : quelle suite pour Chloé ? Un scénariste se confie sur son avenir

Après la partie 1 de la saison 5 de Lucifer, c'est la partie 2 de la saison 5 de la série qui a été mise en ligne sur Netflix. Il y a eu beaucoup de changements pour Lucifer Morningstar (Tom Ellis), Chloe Decker (Lauren German), Maze (Lesley-Ann Brandt), Eve (Inbar Lavi), Amenadiel (D.B. Woodside), Linda (Rachael Harris), Ella (Aimee Garcia) ou encore Dan (Kevin Alejandro). Mais que va-t-il se passer dans la suite, la saison 6 de Lucifer qui sera la dernière saison ? Alors qu'on a déjà des théories sur la saison 6, et que les fans imaginent un bébé pour Lucifer et Chloe, un scénariste de la série s'est confié sur l'avenir de Chloe Decker.

Que va devenir Chloe Decker dans la saison 6 de Lucifer ?

Dans la saison 5 de Lucifer, Chloe Decker a démissionné de la police de Los Angeles et est devenue la consultante de Lucifer, ce dernier étant devenu Dieu puisqu'il a succédé à son père (joué par Dennis Haysbert). Chloe est aussi morte, tuée par Michael le frère jumeau de Lucifer, a rejoint le paradis où elle a revu son père, avant de revenir sur Terre, sauvée par Lucifer qui lui a donné la bague de Lilith. Mais quel sera le futur de Chloe après tous ces rebondissements ? Que va-t-elle devenir dans la saison 6 ?

Le scénariste Chris Rafferty a expliqué à Neural Cluster, à propos des changements de Chloe : "Je suis très heureux que vous ayez apprécié ce virage. Je l'adore, parce que j'aime le changement dans les histoires". "Pour être honnête, je ne me souviens pas quand nous avons décidé que Chloe quitterait la police. Lorsque nous préparions ces épisodes dans la salle des auteurs, rappelez-vous : nous pensions que la saison 5 était la fin de la série" a-t-il souligné, rappelant que Lucifer devait s'arrêter après la saison 5 au départ, mais que la dernière saison sera finalement la saison 6. "Nous pouvions donc envisager des idées de changements plus importants sans nous soucier des conséquences sur les saisons suivantes" a-t-il ainsi indiqué.

Une saison 6 axée sur les "principaux personnages à l'approche de la fin"

Chris Rafferty a détaillé ce cette saison supplémentaire, la 6, a permis d'accélérer le futur de Chloe, de la faire partie de la police plus tôt que prévu. "Pour cette raison, je pense que tous les scénaristes étaient assez ouverts à cette idée, il n'y a pas eu beaucoup de débats. Surtout parce que nous n'avions pas l'impression que Chloe sacrifiait son identité - elle trouvait en fait un nouveau moyen, plus important, d'aider encore plus de gens. Une promotion, en quelque sorte" a-t-il déclaré, "Nous avons également aimé l'idée de rendre leur partenariat encore plus coopératif, en prenant la tête à tour de rôle, et Chloe reconnaissant que Lucifer l'a vraiment aidée à faire son travail pendant toute la série. C'était une belle symétrie alors que nous approchions de la fin".

"Mais quand nous avons été confrontés à faire une saison de plus - oh ! Chloe n'est plus une détective ! Que faisons-nous pour les enquêtes de la semaine ?" a avoué le scénariste. "Heureusement, on ne peut pas retirer le rôle de détective à Chloe, et nous n'avons eu aucun mal à trouver le fil conducteur pour les histoires de notre dernier arc de saison" a-t-il tenu à rassurer les fans, confirmant donc que Chloe ne reviendra pas dans la police mais que son instinct de détective va lui servir dans son nouveau "job". "En fait, cela nous a poussés à être plus créatifs que jamais" a-t-il ajouté, "Nos affaires seront plus personnelles que jamais, ce qui nous permettra de nous concentrer sur nos principaux personnages à l'approche de la fin".