Lucifer saison 6 : un bébé pour Chloé et Lucifer ? La théorie surprenante des fans

La fin de la saison 5 de Lucifer a été éprouvante. Dans l'épisode 15, on a assisté à la mort de Dan (Kevin Alejandro) qui sera bien de retour pour la saison 6. Mais ce n'est pas tout : le dernier épisode voyait la confrontation entre Luci et son frère jumeau Michael qui se finissait en drame puisque Michael tuait Chloé (Lauren German). Lucifer décidait alors d'aller la chercher au Paradis et lui déclarait son amour avant de mourir. Mais surprise, Lucifer revenait bien sur Terre (découvrez les explications des créateurs sur cette scène étonnante) et devenait Dieu. Mais selon certains fans, la scène de la "mort" de Chloé pourrait cacher un autre secret.

Un bébé pour Lucifer et Chloé ?

PBRK vous a dévoilé 8 théories pour la saison 6 de Lucifer mais celle-ci, on ne l'avait pas vue venir ! Selon certains internautes, il ne serait pas impossible que Chloé tombe enceinte de Lucifer dans la suite de la série. Pourquoi cette théorie ? Parce qu'il n'a pas échappé aux téléspectateurs les plus attentifs que Michael a poignardé Chloé au niveau du ventre... avec une arme extraite de l'Arbre de vie. Il y aura donc deux possibilités selon les internautes : Chloé pourrait avoir été enceinte quand elle s'est fait poignarder et l'arme pourrait avoir transformé le futur bébé en être céleste. Autre possibilité ? Cette arme pourrait lui avoir donné des pouvoirs et potentiellement la possibilité d'avoir un enfant avec un être céleste aka Lucifer.

Une intrigue qui pourrait surprendre mais qui permettrait de découvrir Lucifer, qui a eu beaucoup de soucis avec son père Dieu (Dennis Haysbert), sous un tout nouvel angle. Et puisque les showrunners ont teasé des intrigues plus intimes et émouvantes, cette possibilité n'est pas impossible. En tout cas, on imagine que Deckerstar (le nom donné par les fans au duo Chloé/Lucifer) sera plus que jamais au coeur de la saison 6 après la déclaration d'amour de Luci. Affaire à suivre...