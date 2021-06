Lucifer saison 5, partie 2 : les showrunners expliquent une scène étonnante de l'épisode 16

On a eu droit à plus d'une surprise dans la partie 2 de la saison 5 de Lucifer. D'abord, on a pleuré devant la mort de Dan (Kevin Alejandro) mais on peut sécher nos larmes : le personnage sera bien de retour dans la saison 6, attendue prochainement sur Netflix. Mais l'épisode 16, le final, contenait aussi son lot de surprises : Chloé (Lauren German) mourrait, tuée par Michael et montait au Paradis où Lucifer (Tom Ellis) venait la chercher et lui donnait sa bague d'immortalité. Le diable semblait à son tour mourir... avant de revenir sur Terre et d'être déclaré le nouveau Dieu. Mais pourquoi ce retour ? Lucifer est-il en fait immortel ? Ce n'était pas forcément très clair mais Ildy Modrovich et Joe Henderson, les showrunners de la série qui ont déjà donné des infos concrètes sur la saison 6 de Lucifer, nous éclairent.

Pourquoi Lucifer est-il revenu sur Terre alors qu'il semblait être mort au Paradis ?

Dans cette scène, Lucifer semblait brûler après avoir enlevé sa bague d'immortalité : le personnage était prévenu des conséquences puisqu'il était banni du paradis. Mais alors, pourquoi est-il finalement revenu sur Terre en chair et en os comme si de rien n'était ? Cette question devrait être explorée plus en détails dans la saison 6, a assuré le showrunner Joe Henderson, qui explique que le retour de Luci n'est pas directement lié au fait qu'il soit devenu Dieu.

"C'est plus une question d'auto-actualisation, qui est un thème de la série. Lucifer a été banni du Paradis donc s'il y allait, il prendrait feu mais on sait que les anges peuvent s'auto-actualiser (c'est-à-dire gagner de nouveaux pouvoirs ou en perdre en fonction de leurs actions, ndlr). (...) Est-ce-que Lucifer s'est enflammé car Dieu l'a banni ? Ou bien est-ce parce qu'il ne se sentait pas digne ?" a-t-il confié à TVLine, laissant entendre que sa déclaration d'amour à Chloé pourrait être liée à son retour. Une chose que confirme Ildy Modrovich, l'autre showrunner de la série. "Faire le sacrifice ultime de placer une autre personne avant lui-même était une chose que Lucifer n'avait jamais fait auparavant" ajoute-t-elle. Pour en savoir plus, il faudra attendre la suite de la série.

La fin de la saison 5 n'a pas changé malgré l'annonce d'une saison 6

A l'origine, la saison 5 de Lucifer devait être la dernière mais Netflix a finalement changé d'avis et commandé une saison 6. Les scénarios étaient pourtant tous bouclés et le tournage était même presque terminé. Mais au final, l'équipe a décidé de ne rien changer au final de la cinquième saison. "Les seuls changements étaient liés à la Covid-19 car nous n'avions pas tourné la grosse bataille" explique Joe Henderson qui ajoute : "Nous nous sommes dit : 'C'est une bonne note pour terminer'. L'épisode concluait tellement de choses dans l'histoire de cette saison ce qui était important pour nous et vous fait dire : 'Je reviendrais après ça'".