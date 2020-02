Lucifer saison 6 : la suite en bonne voie, le nombre d'épisodes dévoilé ?

D'abord diffusée sur la chaîne FOX aux Etats-Unis, Lucifer a été annulée après trois saisons en mai 2018. Suite au soutien des fans, Netflix a récupéré la série et lui a donné une saison 4, lancée le 8 mai 2019, qui a été un très gros succès. Pourtant, quelques semaines plus tard, la plateforme annonçait que la saison 5 serait la dernière. Alors que les showrunners expliquaient que cette fin était actée et qu'une saison 6 n'était pas à l'ordre du jour, on a eu droit à un impossible retournement de situation il y a quelques semaines puisque le site TVLine annonçait que Netflix était en négociations avec les studios de production de la série pour de nouveaux épisodes.

C'est bien parti pour une saison 6 de Lucifer

15 jours après cette annonce, le site américain donne des nouvelles plutôt positives : les négociations seraient toujours en cours entre Warner Bros Television (qui produit la série) et Netflix et "les deux côtés semblent optimistes qu'un accord pour le renouvellement sera trouvé" précise TVLine. Pour l'instant, ni Netflix, ni Warner ni les acteurs n'ont évoqué ce possible retour. La date de sortie de la saison 5 qui sera divisée en deux parties, n'a pas été dévoilée pour le moment.

Combien d'épisodes ?

Cependant, TVLine en dit plus sur le possible nombre d'épisodes de cette sixième saison. Elle pourrait contenir entre 10 et 13 épisodes. La saison 4 comptait 10 épisodes et la saison 5 en comptera 16. Il faudra donc patienter encore un peu pour savoir si Tom Ellis sera bien de retour pour une saison 6 inespérée. On croise les doigts !