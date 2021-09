Lucifer : pas de saison 7 mais un film à venir ? Les acteurs sont pour !

Toutes les bonnes choses ont une fin... Alors que la saison 5 de Lucifer devait être la dernière, la série a finalement été une nouvelle fois sauvée de l'annulation : Netflix a finalement commandé une saison 6 de 10 épisodes qui, cette fois, marque bel et bien la fin des aventures du plus sexy des diables. Mais puisque la mode des reboots et retours bat toujours son plein (la preuve avec des rumeurs autour d'un retour de Glee), on peut s'attendre à tout, même à un retour de Lucifer à l'avenir. Une possibilité que les stars de la série n'écartent pas, bien au contraire !

"Il ne faut jamais dire jamais"

Même si Lucifer a droit à une vraie fin dans l'épisode 10 de la saison 6, les acteurs de la série ne sont pas totalement contre reprendre leurs rôles un jour. Interrogé par Entertainment Tonight, Tom Ellis a évoqué un possible retour de son personnage. Bien que l'acteur confirme que "pour l'instant, c'est la fin de la série", il avoue quand même : "Je pense qu'il ne faut jamais dire jamais. La notion de peut-être faire un petit film Lucifer un jour, je ne suis pas contre mais je pense que la série telle qu'on la connaît et dont on est tombés amoureux s'est terminée".

Un sentiment partagé par Aimee Garcia alias Ella qui, elle aussi, est ouverte pour un retour. "J'étais dans Dexter et ils refont Dexter en ce moment" rappelle l'actrice, évoquant la saison 9 des aventures du serial-killer qui sortira 8 ans après la fin de la série. De son côté, D.B. Woodside (Amenadiel) confie qu'il ne "voit pas comment n'importe lequel d'entre nous pourrait dire non" à une suite.

Un spin-off possible ? Lauren German donne ses idées

De son côté, Lauren German qui jouait Chloé Decker a évoqué la possibilité d'un spin-off. L'actrice confie quand même ne pas être sûre qu'une série dérivée sur son personnage soit intéressante. "Le seul spin-off qui ne fonctionnerait pas serait une série sur Decker. Mais je pourrais voir d'autres personnages avoir un spin-off épique" confie l'actrice. Vu le succès de Lucifer, il ne serait pas étonnant qu'un projet de ce genre voit le jour prochainement...