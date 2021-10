Lucie Lucas (Danse avec les stars 2021) victime d'un burn-out, elle évoque cette période difficile

Lucie Lucas ne s'arrête pas ! Depuis 2010, elle est la star de la série Clem qui reviendra bientôt avec une saison 12. En plus de la série de TF1, elle tourne des films et téléfilms mais s'occupe aussi de sa famille, elle qui est maman de trois enfants. Mais ce n'est pas tout : elle est aussi engagée pour l'environnement (et a osé poser nue pour défendre l'agriculture bio) et a même tenté sa chance en politique. Bref, Lucie Lucas ne s'ennuie jamais et encore moins depuis qu'elle a accepté de participer à Danse avec les Stars 2021. Pourtant, mener sa carrière et sa vie professionnelle n'a pas toujours été facile pour l'actrice.

Lucie Lucas a souffert d'un burn-out

Il y a quelques années, Lucie Lucas a traversé une période sombre : l'actrice a été victime d'un burn-out. Une maladie qui l'a forcée à ralentir et sur laquelle elle s'est confiée à plusieurs reprises. En 2020, la candidate de DALS était revenue sur cette période difficile dans l'émission En terre ferme animée par Fanny Agostini. Lucie Lucas s'était remémorée ces moments compliqués. "Quand tu as beaucoup de stress, beaucoup de pression, que tu fais des journées extrêmement lourdes, forcément au bout d'un moment, c'est trop." avait-elle expliqué, comparant son corps à un ordinateur "qui s'éteint tout d'un coup". "Tu as une conscience mais ton corps ne réagit absolument plus comme tu voudrais. Et même ton cerveau ne marche plus comme tu voudrais non plus." ajoutait la star.

Afin de guérir au plus vite, Lucie Lucas a dû mettre un temps sa vie professionnelle en pause. "Je me suis arrêtée, vraiment. Pendant plusieurs mois." a-t-elle confié. Aujourd'hui, Lucie Lucas ne fait plus passer son travail en priorité mais sa famille. L'actrice a même quitté Paris depuis un moment et s'est installée en Bretagne avec son mari, Adrien, et leurs trois enfants.

Lucie Lucas n'est pas la seule star à avoir confié avoir souffert d'un burn-out. En 2019, Claudio Capéo expliquait avoir fait un burn-out et même avoir pensé à mettre fin à ses jours à cause du succès. Stromae a lui aussi fait un burn-out, ce qui a mené à une grande pause dans sa carrière musicale, avant de revenir avec sa nouvelle chanson, Santé. Heureusement, tous vont mieux aujourd'hui.