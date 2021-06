Lucie Lucas nue sur Instagram pour défendre les agriculteurs bio

Lucie Lucas s'engagement pour l'agriculture bio en posant nue sur Instagram

En plus d'être une actrice célèbre grâce à son rôle dans Clem qui reviendra pour une saison 12 sur TF1, Lucie Lucas est une star engagée. Avec son mari Adrien et leurs enfants, elle s'est installée à la campagne dans une ferme écologique et a souvent alerté sa communauté sur la cause environnementale. Ce mercredi 2 juin, la star a décidé d'aller plus loin en s'affichant entièrement nue sur Instagram pour une bonne cause : défendre les agriculteurs bio face à la nouvelle loi de la Politique Agricole Commune (PAC).