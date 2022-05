Lou Pernaut partage un souvenir déchirant de l'enterrement de son père : "j'ai hurlé de douleur"

Très active sur les réseaux sociaux, Lou Pernaut y évoque régulièrement le décès de son père Jean-Pierre Pernaut. Le journaliste, atteint d'un cancer des poumons, est décédé à 71 ans à la suite d'une opération à coeur ouvert le 2 mars 2022. Sa disparition a touché beaucoup de monde et les hommages se sont multipliés, aussi bien à la télévision que sur Internet. La jeune femme, seulement âgée de 19 ans, est toujours apparue très digne, même lors de l'enterrement de son papa, le 9 mars dernier à la basilique Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement de Paris.

Ce dimanche 15 mai 2022, elle a d'ailleurs fait une révélation sur ce jour-là. Lou a publié une vidéo sur Tiktok, sur laquelle on la voit chanter en playback sur le titre Only love can hurt like this (en français : "seul l'amour peut blesser comme cela" ndlr) de Paloma Faith. En texte, elle raconte l'un des moments les plus durs pour elle depuis le décès de son papa. "Quand à l'église, ma meilleure amie est venue me voir et que c'est le seul moment où j'ai vraiment hurlé de douleur ce jour-là" peut-on lire. En légende du post, Lou a identifié cette fameuse amie, prénommée Violette, et lui a fait une jolie déclaration : "Je t'aime".