Mort de Jean-Pierre Pernaut : "Pfff, ferme ta g...", critiquée sur son deuil, sa fille Lou craque et balance

"Ferme ta g... Apaise ton âme"

Abasourdie par le culot et l'ignorance de ces anonymes, la fille de Nathalie Marquay a par la suite ajouté, "Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un dans ta vie, (...) mais quand on perd quelqu'un on ne pleure pas non stop, ce n'est pas possible, on ne peut pas. Donc on essaye un maximum de prendre sur soi et de montrer qu'on va bien."

Enfin, comme si le message n'était pas assez clair, "Donc non, je ne vais pas bien. Je suis très mal. Pour tout dire j'ai passé la journée à chialer parce que ça devait être la journée d'anniversaire de mon père", elle l'a conclu par un sobre mais efficace, "Donc franchement, pfff, ferme ta g... Apaise ton âme".

L'empathie, une notion qui se perd malheureusement beaucoup trop...