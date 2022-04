Locke & Key saison 3 : Netflix annonce la fin de la série et dévoile les premières photos

Toutes les bonnes choses ont une fin... Du côté de Netflix, on sait déjà que plusieurs séries vont se terminer. Parmi les shows auxquels on devra bientôt faire nos adieux ? Mes premières fois après 4 saisons, Chesapeake Shores après 6 saisons ou encore Peaky Blinders dont la saison 6 vient de se terminer en Angleterre et qui débarquera bientôt sur la plateforme. Histoire de nous miner encore plus, Netflix vient d'annoncer la fin prochaine d'une autre série appréciée des abonnés.

La fin de Locke & Key annoncée

C'est Locke & Key qui va bientôt prendre fin sur Netflix. La saison 3, commandée officiellement à la fin 2020, sera la dernière pour la série. Sachant que la saison 3 est déjà tournée, certains commençaient à paniquer à l'idée de ne pas avoir de vraie fin. Mais non : selon Deadline, cette saison 3 qui sera composée de 8 épisodes a toujours été prévue pour être la dernière. Le site a précisé qu'après le succès de la saison 1, Netflix a approché les créateurs pour conclure l'histoire en trois saisons.

Les deux producteurs et showrunners, Carlton Cuse et Meredith Averill, ont d'ailleurs confirmé cela dans un communiqué publié pour annoncer la fin de la série. "Dès que nous avons commencé à travailler sur cette série, nous avons senti que trois saisons serait la durée idéale pour apporter une conclusion satisfaisante à l'histoire des Locke et de leurs aventures. En tant que conteurs d'histoires, nous sommes reconnaissant d'avoir pu raconter notre version de cette histoire de la façon dont nous le voulions" ont-ils déclaré.

Les premières images dévoilées

En attendant de découvrir la fin des aventures des Locke, Netflix a déjà dévoilé trois photos inédites de cette saison 3. On y retrouve Tyler qui, oui, sera bien de retour dans la suite après avoir quitté la ville. Une photo confirme aussi le retour d'Ellie (Sheri Shaun).