Locke & Key saison 3 : départs, retours, intrigues... premières infos sur la suite

Le tournage de la saison 3 de Locke & Key est déjà terminé

D'ailleurs, la saison 3 de Locke & Key a déjà été tournée ! Le tournage de la saison 3 s'est fini le 16 septembre 2021, comme l'avait révélé le casting sur les réseaux. Emilia Jones qui interprète Kinsey avait posté sur Instagram : "C'est tourné pour la saison 3 de Locke & Key !!! Je me suis sentie incroyablement chanceuse de pouvoir tourner deux saisons de notre série pendant une pandémie, mais encore plus chanceuse de le faire avec le plus adorable des acteurs et de l'équipe ! Toujours souriants... même après 15 heures d'EPI. Je ne pourrais pas aimer ces gens plus que ça si j'essayais... vous allez tous me manquer !".

Darby Stanchfield, qui incarne Nina, avait aussi indiqué sur son compte Insta : "C'est le dernier jour de tournage de la saison 3 de @lockeandkeynetflix. J'ai déjà tout tourné et je fais un autre type de travail, mais aujourd'hui je pense à notre étonnante et fantastique troupe et à quel point je suis reconnaissante pour chacun d'entre eux et pour chaque moment que nous avons passé à filmer L&K. Mon coeur est tellement plein pour cette troupe, les acteurs et l'équipe".