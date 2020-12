Locke & Key déjà renouvelée pour une saison 3 : Netflix annonce la suite !

Les internautes mitigés

Si certains internautes se réjouissent de cette news, d'autres sont assez mitigés et auraient préféré une saison 2 à The Society au lieu d'une saison 3 à Locke & Key : "Comment une série avec des effets spéciaux peut être renouvelée pour plusieurs saisons alors que The Society ne l'a pas été ?", "Sortez déjà la saison 2. On veut pas que vous fassiez une the Society", "3 saisons pour cette série alors que The Society n'a même pas eu le droit à une saison 2 sérieux", "Ce n'est pas franchement pas nécessaire", peut-on lire sur Twitter.