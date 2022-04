Peaky Blinders saison 6 : Cillian Murphy ému et fier de la fin de la série, "On a fait du bon boulot"

Lancée le 12 septembre 2013 sur BBC Two en Angleterre, c'est le 3 avril 2022 que Peaky Blinders a pris fin sur BBC One au terme de sa saison 6. Enfin presque. Si la cultissime série est effectivement terminée, son univers reviendra prochainement au cinéma afin d'obtenir une conclusion encore plus épique et impressionnante sur nos écrans.

Cillian Murphy fier de Peaky Blinders

Pour l'heure, aucun détail sur ce projet n'a encore été dévoilé par Steven Knight (créateur), mais Cillian Murphy a déjà profité de la fin de ce gros chapitre dans sa carrière pour se montrer nostalgique et faire ses premiers remerciements. Aussi, c'est au micro de BBC iPlayer que l'inégalable interprète de Tommy a dans un premier temps rappelé sa fierté d'avoir participé à une telle fiction.

"L'ambition a toujours été très, très énorme. A chaque fois que vous pensiez qu'une chose allait se produire, une chose totalement différente se produisait, s'est-il félicité. Et pour moi, c'est la chose ultime". Il l'a ensuite confié, Steven Knight et son équipe ont eu l'intelligence et le génie d'imaginer une histoire aussi originale et différente, ce qui a appuyé la force de son propos, "Ca a entrainé le public vers quelque chose qui n'avait pas encore été fait, en tout cas à la télévision britannique, qui est de mythologiser la classe moyenne. Le Royaume-Uni avait déjà fait plein de séries au sujet de l'aristocratie, mais aucune série historique sur cette catégorie".

L'acteur ému et soulagé par le succès

Enfin, Cillian Murphy s'est montré très ému à l'idée de tourner la page. Alors que le destin de Peaky Blinders n'avait rien d'une évidence, "Le succès ne s'est pas fait en un jour, il s'est construit de façon très graduelle", ce qui a renforcé son attachement, il n'a pas caché sa reconnaissance envers les téléspectateurs qui ont accepté de suivre et soutenir cette fiction et ses idées, "Cela représente près d'une décennie dans la vie des gens. On a traversé tellement de choses ensemble, cela a été une aventure qui a pu être inattendue et j'en suis tellement reconnaissant, mais vraiment".

Si Peaky Blinders n'a donc pas dit son dernier mot avec la préparation actuelle d'un film, l'acteur se veut malgré tout déjà soulagé et fier en regardant derrière lui : "J'ai le sentiment qu'on a fait du bon boulot".