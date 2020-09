Loana édentée à cause de la drogue ? Les révélations de son ex Fred Cauvin

Entre Loana et son ex Fred Cauvin, c'est la guerre. Alors qu'il l'accusait de se droguer, la gagnante de Loft Story dévoilait sur les réseaux sociaux des photos de son corps tuméfié et accusait son ex de violences conjugales. "Fred a eu quelques mois de sursis et une mesure d'éloignement jusqu'au mois de juin.. Pervers narcissique qu'il est, forcément il m'a encore sorti les plus belles phrases qu'on peut entendre, qu'on veut entendre il est redevenu mon ami et voilà ce qui s'est passé deux jours avant mon anniversaire", écrit-elle.

Fred Cauvin démenti avoir tabassé Loana et l'accuse de se droguer

Une version démentie par le chef d'entreprise, qui a décidé de porter plainte pour diffamation. S'il reconnait l'avoir giflée "une seule fois" en 2013, il dément l'avoir tabassée et maintient sa version de la drogue : "Elle se cogne la tête contre les murs, elle tombe par terre quand elle a trop bu ou qu'elle prend trop de médicaments ou qu'elle prend de la drogue, elle se taille les veines. Il faut qu'elle se fasse suivre par des médecins spécialisés."

"Au fur et à mesure des années, elle perdait ses dents"

Lors d'une interview accordée à nos confrères de Purepeople, il va encore plus loin et fait des révélations choc. Selon lui, la candidate de télé-réalité aurait perdu de nombreuses dents à cause de sa consommation excessive de substances illicites : "Au fur et à mesure des années, elle perdait ses dents. En bas, il lui en manque quelques-unes. Et en haut, elle n'a plus du tout de dents. Personne ne le sait, mais c'est un dentier qu'elle a. C'est la drogue, tout simplement". Rappelons qu'en janvier 2019, elle a eu recours à la chirurgie dentaire pour refaire sa dentition. Alors qui dit vrai ?