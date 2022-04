Loana de retour : "J'étais un peu fragile et j'ai beaucoup souffert"

Désormais, Loana va mieux et a tenu à remercier ses nombreux abonnés qui ont toujours été là pour elle, même dans les moments les plus sombres. Un grand soutien qui lui a sauvé la vie : "Maintenant, il faut aussi que je pense à ceux qui me soutiennent depuis des années et qui, sans le savoir, m'ont sauvée dans beaucoup de moments. Donc je vais faire l'impasse sur les cons et j'embrasse ceux qui me soutiennent. Je vous promets d'être beaucoup plus présente. Merci encore de me suivre et d'être là pour moi".

"Que de l'amour et des sourires ont remplacé les larmes et les angoisses"

Celle qui avait clashé Incroyables transformations pour son relooking, que Nicolas Waldorf avait tenté de défendre, se tourne donc maintenant vers l'avenir. En légende de sa vidéo postée sur Instagram, Loana a ajouté : "Je me suis éloignée des réseaux sociaux vous comprendrez pourquoi dans ma vidéo. Et surtout pour vous revenir heureuse et épanouie ! Que de l'amour et des sourires ont remplacé les larmes et les angoisses et c'est cette Loana que je voulais vous montrer". Elle sera aussi de retour à la télé ce samedi 16 avril 2022, dans TPMP People sur C8.