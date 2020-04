Lili Reinhart en larmes : son chien Milo attaqué et opéré d'urgence

Comme nous, Lili Reinhart est elle aussi confinée chez elle suite à la pandémie de Coronavirus. Le tournage de la saison 4 de Riverdale a été interrompu et l'interprète de Betty Cooper profite donc d'un peu de repos. Mais l'actrice vient de vivre un moment très stressant et en a fait part à ses fans.

Lili Reinhart en larmes

Ce vendredi 10 avril, Lili Reinhart s'est affichée en larmes sur Instagram. Si elle n'a pas l'habitude de raconter sa vie sur les réseaux sociaux (à part pour remettre certains haters en place), la star de Riverdale a décidé de s'exprimer pour donner des nouvelles de son chien Milo qu'elle a adopté il y a quelques mois. Dans sa story, celle qui est en couple avec Cole Sprouse raconte comment Milo a été attaqué par un autre chien alors qu'elle le promenait dans la rue (avec un masque et des gants, précise l'actrice). "Il a été par un autre chien et c'était grave. J'ai dû l'emmener chez le vétérinaire et il est là-bas en train de se faire opérer. Il a une grosse plaie au cou. C'était horrible" a expliqué Lili Reinhart en pleurant.

L'interprète de Betty qui sortira bientôt son premier livre a demandé à ses fans de garder le petit chien dans leurs pensées pendant cette période difficile. "Je vous tiendrai au courant de son état" précise la star de 23 ans, très émue par cette expérience traumatisante. Lili Reinhart a adopté Milo à la fin du mois de février 2020 dans le refuge Furever Freed Dog à Vancouver où est tournée Riverdale.