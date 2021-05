Les Vacances des Anges 4 : Angèle aussi coupable de harcèlement ? Maissane dénonce

Contrairement à son titre, l'émission Les Vacances des Anges 4 n'était clairement pas de tout repos pour les candidats. Depuis plusieurs mois maintenant, nombreux sont ceux à balancer sur les coulisses du programme d'NRJ 12, que ce soit vis-à-vis du comportement de certains participants ou du possible laxisme de la production.

Maissane harcelée par Inès sur le tournage

Aujourd'hui, c'est au tour de Maissane d'en rajouter une couche. Au détour d'une interview accordée à Gossip Room, celle qui s'est récemment embrouillée avec Emma au sujet de Allan Guedj a révélé avoir également vécu sous une tension permanente, "Au début de l'aventure, elles étaient quand même 4 filles sur moi en permanence et où il y avait des menaces de m'attraper à l'extérieur, de me taper, de me tirer par les cheveux".

Et parmi les personnes concernées par ce harcèlement, il y aurait notamment eu Inès. Selon les révélations de Maissane, la candidate serait "un peu brut de décoffrage" ce qui donnerait lieu à des moments explosifs, "Quand elle se dispute, elle ne sait pas le faire cordialement. Elle se dispute avec son coeur et son coeur, en général, il lui dit d'aller taper les gens".

La candidate mordue par Laura

Des propos forts ? Oui, mais qui d'après la candidate, n'ont rien d'une surprise, "Ca s'est vu dans les épisodes". Toutefois, elle l'a tout de même précisé, malgré les nombreuses menaces reçues, Inès ne l'aurait "pas tapée" durant le tournage. De fait, les violences seraient donc restées au stade des mots.

En revanche, elle a assuré avoir vécu un autre épisode improbable avec Laura, qui aurait cette fois-ci été ponctuée par une violence physique. Lors d'une soirée, cette dernière aurait en effet eu un comportement "hystéro" dans la maison. Pour la calmer, Maissane aurait alors tenté de la tenir, ce qui aurait vite dégénéré, "Elle m'a mordu les doigts. Elle m'a arraché les ongles, mes deux capsules." Le plus inquiétant dans tout ça ? "Le lendemain matin, elle n'avait aucun souvenir, on était incapables de lui tirer des explications".

Angèle également coupable de harcèlement ?

Enfin, Maissane a profité de cette interview pour rétablir quelques vérités au sujet d'Angèle. Alors que la jeune femme est la première à avoir dénoncé le harcèlement subit durant le tournage des Vacances des Anges 4, ce qui a permis à de nombreuses langues de se délier, la candidate ne serait pourtant pas totalement innocente.

"Quand Angèle elle fait un front contre front avec Emma, c'est pas tolérable. Quand Angèle elle fait des lives tous les soirs en disant qu'untelle est une escort, lui c'est une p*te et elle c'est une victime, c'est aussi du harcèlement" a notamment rappelé Maissane, avant de déclarer, "Tu dénonces pas du harcèlement en harcelant".

Si elle ne souhaite pas remettre en cause son ressenti et son vécu durant l'émission, l'ex d'Allan a tout de même assuré, "Il faut peser ses mots et il faut rester très fidèle à la réalité... Il n'y a pas eu de violence physique. De la violence verbale, oui il y en a eu, mais des deux côtés". Tout ne serait donc pas tout noir ou tout blanc dans cette affaire.

Vous l'aurez compris, si vous souhaitez participer aux Vacances des Anges, on vous conseille de prendre une bonne assurance vie avant.