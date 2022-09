Les Traîtres : Elsa Esnoult en guerre avec Clémence Castel et David Douillet ? Sa révélation étonnante

Ce mercredi 31 août 2022, M6 a diffusé le dernier épisode de la saison 1 des Traîtres, sa nouvelle émission qui reprend les codes du célèbre jeu "Le loup garou". Une finale très attendue des téléspectateurs à l'origine de différents coups de théâtre surprenants à l'écran.

Elsa Esnoult manipulée et trahie dans la finale des Traîtres

Premièrement, alors qu'on le pensait en sécurité, Riadh - le YouTuber incontournable du moment, s'est fait éliminer grâce au flaire de l'auteur Bernard Werber. Malgré tous ses efforts, le vidéaste n'a pas réussi à rendre crédible son histoire de joueur du Real Madrid.

Deuxièmement, on a assisté à l'alliance la plus inattendue du jeu. Tandis que Clémence Castel et David Douillet étaient tous les deux les traîtres de la partie, ils ont pourtant réussi à convaincre Elsa Esnoult de les rejoindre à travers une manipulation rondement menée. Résultat ? Grâce à cette collaboration sortie de nulle part, le trio a pu éliminer tous les loyaux restants de l'émission, ce qui a permis aux traîtres de remporter la somme de 32 250 euros. Et forcément, quand l'actrice des Mystères de l'amour a compris ce qu'il venait de se passer et que Bernard Werber et Bruno Sanches étaient en réalité innocents, celle-ci a fondu en larmes, à la fois désabusée et touchée par un sentiment de culpabilité.

La comédienne en colère contre Clémence Castel et David Douillet ?

Cependant, si l'émission avait précédemment été à l'origine d'une vraie dispute entre Delphine Wespiser et Natoo, Elsa Esnoult n'est pas du genre rancunière. "J'ai vu que Clémence et David aussi avaient les larmes aux yeux. Ils se disaient : 'La pauvre, elle va nous en vouloir'. Alors, non, je ne leur en veux pas", a-t-elle confessé au détour d'une interview accordée à 20 Minutes.

Après tout, elle l'a précisé, les deux traîtres se sont rapidement excusés pour cette stratégie et lui ont même proposé le plus beau des cadeaux : le partage de leur cagnotte afin qu'elle puisse faire un don à la SPA. "Dès que la dernière séquence a été tournée, cela a été extraordinaire, a-t-elle rappelé. Clémence et David sont immédiatement venus me voir et m'ont dit : 'Cette finale, c'est nous trois. C'est grâce à toi si on est arrivés là, on partage la somme avec toi pour ton association'."

Aussi, on vous rassure, la trahison du duo n'a en rien joué sur ses sentiments à leur encontre, "Ils m'ont prouvé qu'ils étaient vraiment des amis, qu'il y avait de la sincérité." Elle l'a même ajouté, encore émue :"Ce sont des personnes incroyables, que je garderai toujours dans mon coeur." C'est beau l'amitié.