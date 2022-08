Les Traîtres : Delphine Wespiser n'a toujours pas pardonné Natoo après leur clash et ignore ses excuses

Lors de la première table ronde de l'épisode 2 des Traîtres, diffusé ce mercredi 24 août 2022 sur M6, Natoo a partagé ses doutes sur Delphine Wespiser. Les deux candidates se sont même embrouillées assez fort. "Je te trouve sèche et agressive", s'est agacée la youtubeuse, avant que la chroniqueuse de TPMP, qui a balancé sur les conditions difficiles du tournage, lui réponde : "Contrairement à toi, je n'ai pas l'habitude de jouer la comédie".

Un clash que David Douillet, qui sera prochainement au casting de Danse avec les stars 2022, a même qualifié de "match de boxe". A la suite de cet échange virulent, c'est l'ancienne Miss France qui a reçu le plus de voix et qui a donc dû quitter l'aventure.

"Elle a rejeté tout ce qui venait de moi"

Visiblement, la petite amie de Roger est encore marquée par cette élimination. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, elle est revenue sur sa mauvaise entente avec Natoo. "Dès les premières heures, elle a commencé à me prendre pour cible pour je ne sais quelle raison, du coup, c'est devenu un peu réciproque. C'est dommage car elle m'a vue à l'opposé de qui j'étais. Elle a rejeté tout ce qui venait de moi. Ça m'a vraiment blessée", explique-t-elle, avant d'ajouter : "J'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. J'étais effondrée, rincée. Je me suis beaucoup remise en question. Quand on pense véhiculer une image et qu'on se rend compte que les gens ne vous perçoivent pas du tout comme ça, c'est perturbant. Mais au final, cette aventure m'a fait grandir".

Delphine Wespiser et Natoo toujours en guerre ?

Aujourd'hui, la relation entre l'influenceuse et la chroniqueuse de TPMP ne s'est pas apaisée. "Aujourd'hui encore, je ne sais pas si je lui en veux par rapport au jeu, si on pourrait être amie dans la vie. C'est encore trop flou", précise Delphine Wespiser. "Elle m'a envoyé un message pour s'excuser après le tournage... Je n'ai pas répondu", révèle ensuite celle qui a embrassé Valérie Benaïm dans une piscine. Si Delphine Wespiser à perdu Les Traîtres, elle ne se sera pas fait non plus une amie...