Danse avec les stars 2022 : candidats, date de diffusion, nouveautés... tout ce qu'il faut savoir !

Après une édition 2021 remportée par Tayc et Fauve Hautot, qui sera le gagnant de DALS 2022 ? Pour découvrir les premiers pas des nouvelles célébrités, il ne faudra plus attendre très longtemps ! Tu n'as pas suivi toutes les annonces et tu es un peu paumé(e) ? PRBK est là avec un recap de tout ce que l'on sait sur la nouvelle saison du concours.

Quelle date de diffusion pour Danse avec les stars 2022 ?

Le retour de Danse avec les stars, c'est pour bientôt. C'est officiel, la nouvelle saison sera lancée le vendredi 9 septembre 2022 ! Eh oui, DALS sera de retour le vendredi et n'aura donc pas droit à un changement de jour de diffusion (contrairement à Mask Singer qui arrive dès le mardi 23 août). Côté animation, Camille Combal sera désormais en solo puisque Karine Ferri a décidé de quitter l'émission.

Le nouveau jury

Cette année, le jury est complètement bouleversé. Seuls deux jurés seront de retour : Chris Marques et François Alu. Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier n'ont pas rempilé pour une nouvelle édition. A leur place, on retrouvera Bilal Hassani et la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot.

Qui sont les candidats ?

De nombreuses rumeurs ont circulé sur le casting et on a désormais la liste officielle des candidats. Et il n'y a pas de Frankie Muniz (qui a démenti sa participation) ni de Macaulay Culkin. Voici la liste des 12 stars qui fouleront le parquet cette année :

- Billy Crawford (chanteur)

- Florent Peyre (humoriste)

- Léa Elui (influenceuse)

- David Douillet (ancien sportif)

- Théo Fernandez (acteur)

- Eva Queen (chanteuse)

- Anggun (chanteuse)

- Clémence Castel (ancienne candidate de Koh Lanta)

- Amandine Petit (Miss France 2021)

- Carla Lazzari (chanteuse)

- Stéphane Legar (chanteur)

- Thomas Da Costa (acteur au casting d'Ici tout commence)

Quels danseurs seront là (ou pas) ?

La grande inconnue, c'est le casting côté danseurs ! Plusieurs ont déjà annoncé leur départ de l'émission à savoir Denitsa Ikonomova que l'on pourrait retrouver dans une autre émission selon les rumeurs ; Maxime Dereymez ; Christian Millette ; Coralie Licata ; Marie Denigot qui a été écartée après le désistement d'un candidat ou encore Joël Luzolo. Heureusement, d'autres ont confirmé leurs retours comme Christophe Licata et Katrina Patchett. Pour le reste, il faudra patienter.

Des nouveautés à venir

Dans le communiqué de presse annonçant le retour de l'émission, TF1 tease aussi de nombreuses nouveautés à venir pour pimenter la compétition. "Du buzzeur à la Hot Seat en passant par des Duels, les 12 célébrités devront s'adapter, se confronter et se dépasser tout au long de la saison." peut-on lire. Alors, qui sera sacré gagnant de DALS 2022 ?