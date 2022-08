Danse avec les stars 2022 : une star "mondialement connue" se désiste, le retour d'une danseuse annulé

L'hécatombe continue ! Danse avec les stars 2022 devrait débarquer en septembre sur TF1 et le casting commence à se dessiner. Du côté des danseurs aussi, on commence à savoir qui foulera le parquet ou non du concours de danse. Après Denitsa Ikonomova qui a annoncé son départ, Maxime Dereymez, Christian Millette, Coralie Licata et Joël Luzolo ont révélé qu'ils ne participeront pas non plus à cette nouvelle aventure.

"Tout était prêt pour que je revienne sur l'émission"

Ce jeudi 4 août 2022, après Fauve Hautot qui a assuré sa présence et Katrina Patchett, qui a confirmé son grand retour, une autre danseuse a annoncé à ses abonnés Instagram qu'elle aurait dû faire son come-back au casting de la saison 12. Il s'agit de Marie Denigot, que l'on a pu découvrir dans les saisons 7, 8 et 9.

"Cet été j'aurais dû vous annoncer mon retour sur DALS ❤️ Tout était prêt pour que je revienne sur l'émission après 2 saisons de pause, tout était mis en place vis à vis mon école de danse et de mes compétitions. Je me faisais une joie immense de vous retrouver et retourner chaque semaine sur le parquet de l'émission qui a changé ma vie en 2016. 🤘🏻" a-t-elle dévoilé.

Une star internationale annule au dernier moment

Elle explique aussi que ce retournement de situation est dû au désistement d'une star prévue au casting. "Malheureusement la célébrité avec qui je devais faire pair, qui réside à l'étranger, n'a pas pu arriver en France suite à d'importants problèmes familiaux, à quelques jours du lancement des entraînements. Je suis évidemment terriblement déçue de devoir reporter nos retrouvailles et de ne pas pouvoir rencontrer mon partenaire, mais la santé est le plus important dans ces moments là !", regrette Marie Denigot.

La danseuse a ensuite remercié la prod de lui avoir accordé sa confiance en lui confiant le coaching d'une star internationale : "La production a été extrêmement bienveillante à mon égard suite à ce changement de dernière minute, et je les remercie infiniment de m'avoir fait confiance cette année encore et de m'avoir confié pour cette saison une star mondialement connue. ⭐️"

Le nom de la fameuse star n'a, malheureusement, toujours pas été communiqué. Pourrait-il s'agir de Frankie Muniz ? Le nom de la star de Malcolm avait été évoqué mais l'acteur a ensuite démenti sa participation.