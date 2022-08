Danse avec les stars 2022 : une danseuse annonce son grand retour après une vague de départs

Si Danse avec les stars 2022 ne devrait pas arriver sur TF1 avant septembre, le casting commence déjà à se dessiner. Et cette année, il devrait y avoir beaucoup de nouveautés dans le concours de danse. En effet, beaucoup de danseurs ne seront pas au rendez-vous pour cette douzième saison. Après Denitsa Ikonomova qui a annoncé son départ, Maxime Dereymez, Christian Millette, Coralie Licata et Joël Luzolo ont révélé qu'ils ne participeront pas non plus à cette nouvelle aventure.

"Le come-back d'une danseuse"

Heureusement, en parallèle de cette hécatombe, les fans de l'émission ont appris une bonne nouvelle. Une danseuse mythique va faire son grand retour ! Katrina Patchett, qui a participé aux 10 premières saisons avant de s'absenter pour la onzième a annoncé son come-back sur Instagram.

"I'm back !!! Après 10 saisons de Danse avec les Stars en France et une saison de Dancing with the Stars en Australie, je suis de retour pour la saison 12 en France. Merci à TF1 et la BBC pour leur confiance. Hâte de reprendre cette belle émission que j'aime tant. Rdv sur @tf1 à la rentrée 👊👊👊", s'est-elle réjouie.