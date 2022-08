Les Traîtres : "dégradante", "horrible"... épreuve choc, traîtres dévoilés trop tôt... les internautes pas tendres avec M6

Avec 2,6 millions de téléspectateurs (14,2% du public) devant le premier épisode et 2,3 millions (16%) devant le deuxième, M6 était la première chaîne de France, ce mercredi 17 août 2022, grâce au lancement de sa toute nouvelle émission Les Traîtres. La chaîne précise même que c'est le meilleur lancement pour un programme de divertissement depuis 21 ans et Loft Story !

Un concept pas si original...

Mais si l'émission, dont le tournage a été très difficile selon Delphine Wespiser, a conquis de nombreuses personnes, énormément d'internautes n'ont pas été convaincus par le concept. Les règles du jeu sont simples : quatorze personnalités sont réunies dans un château et doivent enchaîner les épreuves pour faire gagner 50 lingots d'argent à l'association qu'ils représentent. Ils sont divisés en deux groupes : "loyaux" et "traîtres". Ces derniers, sont trois et doivent éliminer les "loyaux". Ils doivent également tout mettre en oeuvre pour ne pas se trahir, et rester dans la course. Un concept qui rappelle donc le jeu Le loup-garou, mais avec des célébrités, et cela n'a pas échappé aux internautes.