Les Marseillais finalement de retour dès cette année sur W9 ? Julien Tanti lance une bombe et annonce le tournage d'une nouvelle saison

Les fans des Marseillais vont être ravis ! En novembre 2022, Jérôme Fouqueray, directeur général de W9, a annoncé qu'une nouvelle saison des Marseillais n'était pas prévue pour le moment. "Contrairement aux années précédentes, nous ne lancerons pas une nouvelle saison des Marseillais après la diffusion du Cross mais une nouvelle édition des Apprentis aventuriers, toujours présentée par Laurent Maistret. Le tournage démarre ce lundi aux Philippines. Pour la suite, nous travaillons sur d'autres grandes nouveautés, avec Banijay, Studios 89 et d'autres producteurs", avait-il annoncé dans une interview accordée à Puremédias. Un coup dur pour Julien Tanti et tous les fratés.

Les Marseillais finito pipo ? Pas si sûr...

Peu après, Shayara TV est revenue sur cette information et a balancé que ce serait en réalité les candidats eux-mêmes qui aurait pris la décision d'arrêter. "Ne croyez pas que la décision de faire une pause des Marseillais vient de la production (...) Julien, Jessica et Maeva ne voulaient pas faire la prochaine saison. Et Paga/Giuseppa non plus", a-t-elle écrit en story. "C'est simple, Les Marseillais eux-mêmes en ont marre de ces tournages. Je pense qu'ils sont arrivés au bout, le concept ne change pas et ça les saoule", a conclu la blogueuse.

Suite à toutes ces infos et rumeurs, Julien Tanti a reçu de nombreuses questions de la part de ses fans sur le possible arrêt des Marseillais et il a tenu à mettre les choses au clair. "Les fratés, je reçois énormément de messages en ce moment concernant un peu les événements actuels sur W9. Je tenais déjà vraiment à vous remercier du fond du coeur pour tous les messages d'amour que je reçois et toutes ces bonnes ondes. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on partage tout ça ensemble et je peux vous affirmer que ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. En tout cas, merci beaucoup. Je vous aime", a affirmé celui qui a été trahi par Maeva Ghennam dans Le Cross.

Les Marseillais devraient bientôt s'envoler pour une nouvelle aventure !

D'après Shayara TV, le roi des problèmes en aurait encore rajouté une couche sur Télégram en affirmant que les fratés allaient même repartir en tournage très bientôt ! "Des abonnés m'ont rapporté que sur Télégram, Julien avait annoncé que le tournage des Marseillais aurait finalement lieu en mars. Et qu'après ça, il y aurait une nouvelle télé-réalité inédite (je présume Love Island)", écrit la blogueuse.