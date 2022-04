Les Frères Scott : Hilarie Burton menacée à l'époque de la série, des fétichistes voulaient lui "couper les pieds"

Pas facile tous les jours d'être une star. Surtout que certaines célébrités sont parfois victimes de stalkers ou de fans beaucoup trop passionnés et obsessionnels. Dans leur podcast Drama Queens, Sophia Bush (Brooke), Bethany Joy Lenz (Haley) et Hilarie Burton (Peyton) ont évoqué les mauvais côtés du tournage des Frères Scott. Sophia Bush s'est par exemple confiée sur une scène dénudée humiliante et Hilarie Burton avait évoqué un moment difficile où elle s'était sentie "comme une prostituée". Mais la série a eu une autre conséquence pour celle qui a quitté le show à la fin de la saison 6.

Hilarie Burton menacée par des fous

Dans un récent épisode de Drama Queens, Hilarie Burton est revenue sur un moment difficile de la série. Suite au succès du show, l'actrice a commencé à recevoir des menaces flippantes venant de détenus. Des lettres qui ont fait très peur à la star. Et on la comprend. "Il y avait certains mecs qui m'écrivaient : 'Je vais te couper les pieds et les mettre dans mon frigo'" s'est-elle souvenu.

Les conséquences sur Les Frères Scott

Des menaces qu'elle a prises au sérieux... à tel point qu'elle ne voulait plus que ses pieds soient filmés dans la série. "J'essayais toujours de cacher mes pieds car je pensais : 'Je ne veux pas qu'ils pensent que je les appâte'" a raconté Hilarie Burton. Mais cette demande n'a pas toujours été respectée par l'équipe. Toujours dans le podcast, l'interprète de Peyton raconte que, dans un épisode, le réalisateur souhaitait tourner une scène qui montrait les pieds et les jambes de Peyton. Une chose que l'actrice a d'abord refusée, avant d'accepter de tourner la scène. "C'est tellement difficile de dire non à une personne que tu apprécies et que tu respectes" confie-t-elle. Si cette personne lui avait assuré que ses pieds ne seraient pas montrés à l'écran, ce fut finalement bien le cas. Une chose qui reste en travers de la gorge de l'actrice, même aujourd'hui. On peut la comprendre.