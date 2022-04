QUIZ Les Frères Scott : connais-tu tous les secrets de la série ? Le quiz pour les experts

Connais-tu les secrets de la série Les Frères Scott ? Avant d'être une série, Les Frères Scott a failli être un film. Quel était son titre ?

Dans quel autre état des Etats-Unis l'action de la série a-t-elle failli avoir lieu ? Avec quel acteur Sophia Bush n’est-elle pas sortie dans les coulisses de la série ? Quel autre prénom a failli avoir Brooke ?

Vrai ou faux ? Il a toujours été prévu qu'Haley devienne chanteuse. Quel acteur était le plus jeune lors du début du tournage ? Quel personnage n’apparaît pas dans l’épisode 1 ? Combien d'épisodes compte la série ? Ça se voit que ça fait 10 ans que Les Frères Scott s’est terminée… Depuis, tu es passé(e) à autre chose même si Haley, Lucas, Peyton, Brooke et Nathan tiennent toujours une place dans ton coeur. Tu ne te souviens peut-être pas de tout dans les détails mais tu gardes un bon souvenir des secrets de la série. Récompense-toi avec un petit visionnage. Ça n’a jamais fait de mal à personne ! Non seulement tu as vu tous les épisodes (sûrement plusieurs fois) mais en plus, tu es 100% calé(e) sur les coulisses des Frères Scott. Bref, s’il y a un(e) fan n°1 de la série, c’est bien toi !