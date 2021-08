Hilarie Burton, son pire souvenir sur Les Frères Scott : "Je me sentais comme une prostituée"

"J'étais en train de pleurer", "je me sentais comme une prostituée"

Hilarie Burton avait s'était confiée à son manager. "J'étais en train de pleurer dans ma caravane. Je me disais : 'Je ne veux pas faire ça. C'est sale. J'ai l'impression qu'ils essaient de tout rendre sexuel'. Je me sentais comme une prostituée. C'était le premier moment où je me suis dit : 'J'embrasse quelqu'un pour de l'argent. Je suis payé pour faire ce genre de performance'" a-t-elle détaillé.

Et alors que la prod des Frères Scott voulait la brouiller avec Sophia Bush, Hilarie Burton a pu compter sur le soutien de Sophia Bush et de Bethany Joy Lenz après le tournage de cette séquence compliquée. "Nous avons fait cette prise de vue toutes ensemble..." a-t-elle indiqué, "C'était un tel moment de sororité qui a vraiment consolidé nos amitiés derrière la caméra, parce que je savais que nous allions continuer à faire des choses qui semblaient bizarres".