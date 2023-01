Les Apprentis aventuriers 6 : crise de nerfs, candidats en PLS, retournement de situation fou... On décrypte la bande-annonce

Alors que Le Cross touche bientôt à sa fin, W9 se prépare à dégainer Les Apprentis aventuriers 6. Les fans pourront découvrir les premiers épisodes de la télé-réalité d'aventure dès le 13 février 2023, à partir de 18h50. Cette année encore, la chaîne nous a offert un casting incroyable qui a hypé tout le monde ! On retrouvera : Paul-André et Hilona, Antonin Portal et Barbara Morel, Romane et Anthony Matéo, Amélie Neten et son meilleur ami Romain, Maxime et Valeriya, Fanny Salvat et Jessica Errero, Charlotte et son frère Stefan, Aya et Nicolas des Motivés, Jennyfer et Fabrice ainsi que Nicolo et Victoria Méhault, qui ont rompu peu après le tournage.

Les candidats en PLS

Pour satisfaire les plus impatients, W9 a dévoilé les premières images de cette nouvelle saison. Et dans la bande-annonce, enfin plutôt le pré-générique, on peut voir que les candidats vont particulièrement galérer sur la plage. On voit d'ailleurs beaucoup de larmes couler dans ces premières images.

"On va tous mourir en même temps", s'inquiète Nicolas des Motivés, tandis que Romane, qui se serait récemment remise avec Anthony Matéo après une rupture express, prévient, au bout de sa vie : "Ne venez jamais ici". "Donnez-moi à manger", "j'ai tellement faim", se plaignent Fanny Salvat et Valeria, tandis que Romane panique encore : "on va peut-être avoir un tsunami". "Je vais mourir !", lance même Victoria Méhault. "Je n'en peux plus. C'est l'aventure la plus compliquée", assure de son côté Jessica Errero, qui a d'ailleurs été empoisonnée sur le tournage. "Pourquoi je suis revenue ?", se demande aussi Hilona, qui a remporté la saison 4.

D'énormes clashs

Avec de telles difficultés, les nerfs des apprentis aventuriers sont mis à rude épreuve et on va donc assister à de nombreux clashs. "T'as même pas de parole !", sagace Amélie Neten face à un autre candidat. "Il me pousse à bout", s'énerve Hilona de son côté, tandis que Jessica Errero, ultra vénère, prévient un binôme : "moi je suis en guerre contre vous !". La palme du pétage de plomb revient à Jennyfer qui crie, folle de rage : "Vous êtes vraiment des gros porcs !"

La grande révélation

Cette année, la production a réservé une énorme surprise à ses apprentis aventuriers qui change tout le jeu. En effet, 5 binômes seront répartis sur 2 plages différentes, sans connaître l'existence de l'autre camp. Alors que les trois derniers binômes de chaque plage penseront être qualifiés pour la finale, ce sera l'heure de la grande révélation et ils apprendront la présence d'autres équipes.

À ce moment, tous les binômes seront réunis sur le même camp et l'aventure pourra repartir de plus belle. En voyant les images, on devine que Jessica Errero et Fanny Salvat seront toujours dans l'aventure puisqu'on voit celle qui a récemment donné de ses nouvelles après son empoisonnement halluciner : "Mais waouh ! En fait, c'est une nouvelle aventure qui commence !". On voit aussi Nicolas et Maxime rester bouche bée au moment de l'annonce de Laurent Maistret.

Après toutes ces images, que vous pouvez découvrir ou redécouvrir dans la vidéo en haut de l'article, on a hâte de voir les épisodes !