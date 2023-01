Anthony Matéo et Romane de nouveau en couple ? Cette photo dans un lit qui pourrait trahir les deux candidats

Voilà une histoire d'amour que beaucoup de fans peinent à suivre. Fous amoureux depuis leur rencontre dans 10 Couples Parfaits 5 (en plus d'un emménagement et de fiançailles dans La Villa des Coeurs Brisés 7), Anthony Matéo et Romane enchaînent pourtant les ruptures et réconciliations.

Courant août 2022, Anthony se confiait sur leur dernier break. "Salut les amis ! Comme vous avez pu le voir, je me suis absenté des réseaux pendant quelque temps. Je suis désolé, mais je n'ai pas la force de faire des stories et d'être joyeux alors que ce n'est pas le cas... C'est même tout le contraire. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. C'est juste que ces temps-ci, c'est difficile... (...) Merci pour vos messages, je vous kiffe". Une séparation qu'il a visiblement eu du mal à accepter.

Jamais séparés bien longtemps, les deux candidats se sont finalement remis ensemble et sont même au casting des Apprentis Aventuriers 6. Malheureusement, cette nouvelle aventure semble avoir fait plus de mal que de bien au couple puisque Romane et Anthony se sont de nouveau séparés... Il y a quelques semaines, la jeune femme partageait un message sur Instagram qui laissait peu de place à l'espoir d'une réconciliation.

"Ça fait à peu près 10 jours que je ne suis plus avec Anthony, j'ai bien réfléchi avant de me prononcer. Il n'y a plus rien à faire donc maintenant chacun sa vie. (...) Maintenant, je suis sûre de moi, de ma décision. J'ai accepté énormément de choses, subit beaucoup de choses que VOUS ne voyez pas, VOUS ne savez pas".

Romane au lit avec Anthony ?

Une nouvelle photo devrait néanmoins relancer les rumeurs de couple. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Romane s'est affichée en très charmante compagnie dans son lit. Si on ne voit pas clairement le visage de l'heureux élu, il y a fort à parier qu'il s'agit d'Anthony Matéo, c'est en tout cas ce que les fans aimeraient croire.